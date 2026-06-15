به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علی اکبر الوندیان در نشست خبری درباره اعمال محدودیت برق صنایع سیمانی کشور افزود: در بحث انرژی برق، محدودیت‌هایی که هم اکنون به کارخانجات سیمان ابلاغ شده و در حال اجراست محدودیت ۶۰ درصدی در خردادماه بود که به صورت رسمی به کارخانه‌ها ابلاغ شد که عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه در خواست ما این است که در این خصوص تجدیدنظر شود افزود: به واسطه وزارت صمت در حال رایزنی هستیم و امیدواریم بخشی از این محدودیت‌ها تعدیل یا لغو شود، یا حداقل شدت آن کاهش یابد.

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران گفت: آنچه بیش از همه موجب نگرانی صنایع شده، ابلاغیه مربوط به تیرماه و مردادماه است که محدودیت ۸۵ درصدی را اعمال کرده است.

وی افزود: اجرای این تصمیم می‌تواند تولید سیمان را به شدت مختل کند و میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت تولید را شاید بتوان در حد تامین فعالیت‌های حداقلی تصور کرد.

الوندیان گفت: متوسط مصرف برق صنعت سیمان در ایران حدود ۱۰۰۰ مگاوات است، بر اساس قانون و تکلیف توانیر باید سالانه یک درصد از میزان مصرف خود را از طریق برق تجدید پذیر تامین کنیم که برای چهار سال اخیر در مجموع چهار درصد می‌شود.

وی با بیان اینکه صنعت به تکلیف قانونی خود در بحث تجدید پذیر‌ها عمل کرده است افزود: تکلیف داشتیم که چهار درصد از برق مصرفی خود را از طریق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنیم که معادل ۴۰ مگاوات می‌شود، اما طی چهار سال اخیر و تا امروز توانسته‌ایم معادل ۶۰ مگاوات برق تجدید پذیر را به شبکه تزریق کنیم که ۲۰ مگاوات بیشتر از میزان تکلیفی است.

وی ادامه داد: حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال نصب است که امیدواریم این میزان در آینده افزایش یابد.

الوندیان گفت: برای این ۱۰۰ مگاوات که مازاد بر ۶۰ مگاوات فوق است، مجوز‌های لازم صادر شده و بخشی از تجهیزات نیز خریداری شده است که این ظرفیت به تدریج وارد مدار خواهد شد، البته ما فراتر از تکلیف قانونی خود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کرده‌ایم و برنامه توسعه این بخش را با جدیت دنبال می‌کنیم.