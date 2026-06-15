رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی درآزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۴۲ درصد متقاضیان پایه هفتم و ۵۸ درصد متقاضیان پایه دهم هستند و درمجموع ۵۳ درصد متقاضیان زن و ۴۷ درصد مرد هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا محمدی در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵، گفت: ثبت نام این آزمون از ۸ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در دو بازه زمانی انجام شد و ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در آن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۴۲ درصد متقاضیان پایه هفتم و ۵۸ درصد متقاضیان پایه دهم هستند و درمجموع ۵۳ درصد متقاضیان زن و ۴۷ درصد مرد هستند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به گستره ملی برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی، گفت: این آزمون در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان صبح روز جمعه ۲۹ خرداد ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تشریح فرایند برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی، گفت: متقاضیان آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس سمپاد به سوالات دو دفترچه استعداد تحلیلی، هوش و خلاقیت و سرعت و دقت در مجموع در ۱۰۰ دقیقه و متقاضیان آزمون ورودی پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس سمپاد دورۀ دوم متوسطه به سوالات دو دفترچه استعداد تحصیلی و استعداد تحلیلی در ۱۲۵ دقیقه پاسخ خواهند داد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: به منظور اجرای مطلوب آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی پیش بینی تمهیدات و هماهنگی لازم با دستگاه‌های مختلف با همکاری وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است.

محمدی با اشاره به جایگاه سازمان سنجش آموزش کشور در توزیع عادلانه فرصت‌های آموزشی در جامعه، خاطرنشان کرد: این ماموریت مهم از طریق ساز و کار آزمون و سنجش عملیاتی می‌شود بنابراین عملکرد این سازمان در برگزاری آزمون‌ها به صورت مستقیم بر کیفیت ابعاد مختلف جامعه تأثیرگذار است، زیرا خروجی آزمون‌ها، آینده‌سازان کشور هستند و سیاست‌ها و ضوابط اجرای آزمون یکی از ابزار‌های مهم این اثرگذاری است.

عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش نیز در این نشست با اشاره به تلاش ۵ ماهه برای برگزاری آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵، گفت: این آزمون نخستین آزمون ملی پس از جنگ تحمیلی است و با همکاری مستمر سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.