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شرکتکنندگان در اجتماعات شبانه مرزنشینان کردستان با تأکید بر نقش وحدت و همبستگی ملی در ناکام گذاشتن توطئههای دشمنان، اعلام کردند که اتحاد ملت ایران موجب یأس بدخواهان شده و هوشیاری عمومی مهمترین راه مقابله با نقشههای تفرقهافکنانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اجتماعات شبانه مردم مرزدار و انقلابی کردستان با شور و شکوه ویژهای همچنان در مناطق مختلف این استان ادامه دارد.
شرکتکنندگان در این گردهماییها با حضور پرشور خود، بار دیگر بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، حفظ امنیت و صیانت از مرزهای کشور تأکید کردند.
حاضران در این مراسمها با بیان اینکه وحدت، همدلی و انسجام ملی مهمترین عامل شکست توطئههای دشمنان است، اظهار داشتند: دشمنان ایران اسلامی همواره تلاش کردهاند با ایجاد اختلاف و تفرقه، به اهداف خود دست یابند، اما اتحاد ملت ایران موجب ناامیدی و یأس آنان شده است.