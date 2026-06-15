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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد:دستگاه قضا، با هرگونه تخریب، تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با حضور در دفتر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز، از حمایتها و همراهی دستگاه قضایی در حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی قدردانی کرد. در این دیدار باقری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، تعامل سازنده و همکاری مستمر دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای مرتبط با منابع طبیعی را عاملی مهم در پیشگیری از تخلفات، مقابله با زمینخواری و صیانت از سرمایههای طبیعی استان یزد دانست.وی با قدردانی از حمایتهای دادستانی شهرستان مهریز، بر ضرورت تداوم همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و قضایی برای حفاظت هرچه بیشتر از اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت منابع طبیعی به عنوان سرمایهای ارزشمند برای نسلهای امروز و آینده، اظهار داشت: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی یک وظیفه عمومی و قانونی است و تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول و مشارکت مردم است.دهقان افزود: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه، با هرگونه تخریب، تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع عمومی و سرمایههای ملی قربانی سودجویی افراد شود.
در پایان این دیدار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با اهدای لوح تقدیر، از حمایتها و اقدامات مؤثر دادستان شهرستان مهریز در زمینه حفظ و حراست از اراضی ملی قدردانی کرد.