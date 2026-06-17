مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تمامی مالکان در استان زنجان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی ملک خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند تا مشمول مالیات نشوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛سعید شاهین فر گفت: مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی سرپرستان خانوار، مالکان و مستاجران، باید املاک تحت تملک خود را در سامانه ثبت املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند.

وی ابراز کرد: با توجه به ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در هر سال مالیاتی در مجموع افزون بر ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی خواهد شد و به این ترتیب بر اساس بند پنج تبصره هشت ماده ۱۶۹، مشمول مالیات خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: بنا بر این گزارش، طبق ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول ۷۰ درصد تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف می‌شود.

شاهین فر به ماده ۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها هم اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی شهرداری‌های شهر‌های دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت موظف به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه و اعلام آن به وزارت راه و شهرسازی هستند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز آمار خانه‌های خالی از سکنه که از سوی شهرداری‌ها اعلام می‌شود را پس از صحت سنجی بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، جهت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند.