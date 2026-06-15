به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیل بقائی در کنفرانس خبری هفتگی در واکنش به حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، گفت: برای هر تحولی براساس ارزیابی دقیق از منافع کلان تصمیم گرفته می‌شود و حمله رژیم صهیونیستی منجر به این نشد که ایران به تامین منافع خود و دوستانش توجه نداشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره چگونگی امضای تفاهم و انجام مذاکرات مقدماتی، با تاکید بر اینکه درباره جزییات به زودی اطلاع رسانی می‌کنیم، گفت: احتمالا قبل از حضور نشست ژنو، برنامه داریم سفری به برخی کشور‌های منطقه و همسایه داشته باشیم و درباره امضای تفاهم هم ظرف امروز و فردا تصمیم گیری قطعی صورت می‌گیرد.

آقای بقائی همچنین از تعهد آمریکا به رفع انواع تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های اولیه، ثانویه و موارد مرتبط با شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد و افزود: طبق تفاهم، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران باید بدون مانع از زمان اجرای تفاهم از سر گرفته شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در متن یادداشت تفاهم وارد جزئیات موضوع هسته‌ای نشده‌ایم، اما توافق شد طی یک دوره ۶۰ روزه پس از امضا، گفت‌و‌گو‌ها درباره پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها ادامه یابد. به گفته آقای بقائی، چارچوب حقوقی ایران در حوزه غنی‌سازی مشخص است و درباره ذخایر اورانیوم نیز در همان بازه زمانی تصمیم‌گیری خواهد شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره مدیریت تنگه هرمز گفت: این گذرگاه برای ایران اهمیت راهبردی دارد و ایران با همکاری عمان و سایر ذی‌نفعان تدابیری برای عبور ایمن کشتی‌ها اتخاذ می‌کند.