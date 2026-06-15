امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

رمز و راز پیروزی در جنگ از زبان مردم مبعوث شده

ایرانی‌های غیور در صد و ششمین شب تجمعات خود از رمز و راز پیروزی در جنگ گفتند. به گفته مردم دشمن برای جبران شکست‌هایی که در میدان جنگ داشته وحدت ملت را نشانه گرفته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۱۶:۵۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران زبان قدرت با دشمنان را ادامه می‌دهد
ایران زبان قدرت با دشمنان را ادامه می‌دهد
۱۴۰۵-۰۳-۲۳
ادامه تجمعات پر شور مردمی در خیابان‌ها و میادین کشور
ادامه تجمعات پر شور مردمی در خیابان‌ها و میادین کشور
۱۴۰۵-۰۳-۲۳
شگفتانه‌های ایران در جنگ ۱۲ روزه
شگفتانه‌های ایران در جنگ ۱۲ روزه
۱۴۰۵-۰۳-۲۳
ایستادگی مردم غیور ایران در برابر دشمنان در تجمعات شبانه
ایستادگی مردم غیور ایران در برابر دشمنان در تجمعات شبانه
۱۴۰۵-۰۳-۲۳
خبرهای مرتبط

تجلی وحدت در صد وششمین تجمع شبانه مردم بیرجند

تجلی وحدت و همبستگی در استان مرکزی؛ مردم در حمایت از ایران و رهبری به میدان آمدند

وحدت و همدلی مردم مازندران، رمز پیروزی در خیابان

برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 