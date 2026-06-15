رمز و راز پیروزی در جنگ از زبان مردم مبعوث شده

ایرانی‌های غیور در صد و ششمین شب تجمعات خود از رمز و راز پیروزی در جنگ گفتند. به گفته مردم دشمن برای جبران شکست‌هایی که در میدان جنگ داشته وحدت ملت را نشانه گرفته است.