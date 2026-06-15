بهزاد شیرپنجه با رای اعضای مجمع، به عنوان رییس جدید هیئت قایقرانی آذربایجان‌غربی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی گفت: مجمع انتخاباتی هیات قایقرانی آذربایجان غربی با حضور رضا صابونچی دبیرکل فدراسیون و همچنین ۱۴ عضو مجمع برگزار شد.

سجاد بیرامی اضافه کرد: در این مجمع بهزاد شیرپنجه که تنها کاندیدای حاضر بود، از ۱۴ رای اخذ شده ۱۳ رای را به دست آورد.

وی افزود: شیرپنجه طی چهار سال آینده، ریاست هیات قایقرانی استان را بر عهده خواهد داشت.

هیات قایقرانی یکی از هیات‌های فعال در آذربایجان غربی به شمار می‌رود که البته از سال گذشته، هیات روئینگ از آن جدا شده است.