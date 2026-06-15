در نشست پایش عملکرد برنامه هفتم توسعه، آخرین وضعیت اجرای تکالیف شرکت عمران شهر‌های جدید در بخش‌هایی همچون تأمین مسکن، توسعه زیرساخت‌ها، آماده‌سازی اراضی و جذب سرمایه‌گذاری بررسی و بر رفع موانع اجرایی تأکید شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، جلسه پایش و بررسی عملکرد برنامه اجرایی برنامه هفتم توسعه برای ارزیابی آخرین وضعیت تحقق مأموریت‌های شرکت عمران شهرهای جدید برگزار شد.

در این نشست، احمدرضا سیدمهدوی عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، ناظر اجرایی برنامه از سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مدیران وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، روند اجرای تکالیف محوله به شرکت عمران شهرهای جدید در چارچوب برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت و موضوعاتی از جمله تأمین و تولید مسکن، توسعه زیرساخت‌های شهری، آماده‌سازی اراضی و جذب سرمایه‌گذاری بررسی شد.

حاضران همچنین میزان پیشرفت شاخص‌ها، چالش‌ها و موانع اجرایی را تشریح کردند.

راهکارهای تسریع در تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم در حوزه مسکن و شهرهای جدید نیز در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر ضرورت پایش مستمر شاخص‌های عملکردی و ارتقای هماهنگی میان واحدهای اجرایی تأکید شد.

در پایان مقرر شد اقدامات لازم برای رفع چالش‌های موجود و تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه شهرهای جدید با جدیت دنبال شود.