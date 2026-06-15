همزمان با فرارسیدن ایام محرم و با هدف تسهیل دسترسی زائران به اقلام مورد نیاز، نانوایی‌های سیار و کانکس‌های عرضه ارزاق عمومی در اطراف حرم مطهر رضوی فعال شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد گفت: بر این اساس ۸ کانکس نانوایی سیار در خیابان طبرسی ۱۹، خیابان آیت‌الله شیرازی ۴، خیابان شوشتری ۱۱، هفده شهریور (شیخ طوسی ۲۱)، خیابان طبرسی ۱۴، خیابان حسنی کارگر یک، انتهای خیابان کاشانی ۸ و خیابان رضوان ۸ مستقر و آماده ارائه خدمات هستند.

عباسی افزود: کانکس‌های عرضه ارزاق عمومی نیز در ابتدای خیابان شیرازی ۵ (عرضه مواد غذایی و تنقلات)، میدان هفده شهریور (رینگ میدان)، نواب صفوی ابتدای خیابان شوشتری ۱۱، چهارراه دانش نبش مصباح ۲ و خیابان امام رضا (ع) نبش حنایی ۱۲ فعال بوده و خدمات لازم را به شهروندان و زائران ارائه می‌دهند.

وی گفت: این اقدامات با هدف مدیریت بهتر خدمات‌رسانی، تأمین به‌موقع نیاز‌های زائران و شهروندان و ایجاد دسترسی آسان‌تر به اقلام ضروری در ایام محرم انجام شده و نظارت لازم بر فعالیت این مراکز به صورت مستمر انجام می‌شود.