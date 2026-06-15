بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدعلی بهبهانی با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، اظهار کرد: با توجه به برپایی موکبها، تکیهها و هیئتهای عزاداری در ایام محرم و صفر، رعایت الزامات ایمنی برق از سوی برگزارکنندگان مراسم و شهروندان امری ضروری است تا از بروز حوادث جانی و مالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به خطرات احتمالی نصب داربست و بنر در مجاورت شبکههای برق افزود:، عزاداران و برگزارکنندگان مراسم لازم است حریم ایمنی شبکههای برق را رعایت کرده و برای نصب داربست، بنر یا سایر تجهیزات در نزدیکی تأسیسات برق با مدیریت برق شهرستان هماهنگی لازم را انجام دهند.
مدیر دفتر ایمنی، بهداشت حرفهای و محیط زیست شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر همچنین تأکید کرد: شهروندان از بالا رفتن از پایهها و ترانسهای برق برای گرفتن عکس، فیلم یا نصب پرچم و علم خودداری کنند، زیرا این اقدام میتواند خطر برقگرفتگی و بروز حوادث جبرانناپذیر را به همراه داشته باشد.
بهبهانی با بیان اینکه تأمین برق موکبها باید به صورت ایمن و قانونی انجام شود، یادآور شد: موکبها و هیئتهای عزاداری به هیچ عنوان از تجهیزات و کابلهای فرسوده استفاده نکنند و برای تأمین برق روشنایی و سامانههای صوتی از انشعابات غیرمجاز بهره نگیرند. دریافت برق مورد نیاز باید از طریق مراجعه به مدیریتهای برق و بهصورت مجاز انجام شود.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه کانون خطر از جمله سیمپارگی، باز بودن درب تابلوهای برق یا درگیری درختان با شبکههای برق، از نزدیک شدن به محل خودداری کرده و موضوع را از طریق برنامه «برق من» یا تماس با سامانه ۱۲۱ فوریتهای برق اطلاعرسانی کنند.
مدیر دفتر ایمنی، بهداشت حرفهای و محیط زیست شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف برق در ایام عزاداری گفت: استفاده از لامپهای کممصرف LED به جای لامپهای رشتهای، بهرهگیری از تجهیزات صوتی استاندارد و پرهیز از روشناییهای غیرضروری میتواند در کاهش مصرف برق و پایداری شبکه مؤثر باشد.
وی از شهروندان و برگزارکنندگان مراسم خواست با رعایت نکات ایمنی و مدیریت صحیح مصرف برق، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند.