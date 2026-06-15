لزوم رعایت الزامات ایمنی برق در موکب‌های محرم و صفر

مدیر دفتر ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از موکب داران و هیئت‌های عزاداری درخواست کرد: از نصب سازه‌ها در حریم شبکه برق خودداری کرده و نکات ایمنی برق به‌طور کامل رعایت کنند.