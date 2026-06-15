به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال کشورمان که برای حضور در نخستین دیدار خود در جام جهانی فوتبال در آمریکا به سر می‌برد امروز و در حالیکه کاروان تیم ملی برای حضور در آخرین تمرین پیش از بازی فردا راهی محل برگزاری مسابقه شده بود، تعدادی سلطنت طلب با در دست داشتن پرچم‌های رژیم صهیونی در مسیر تردد، به اتوبوس کاروان کشورمان یورش بردند و با فحاشی و شعارهای زننده برای نمایندگان کشورمان ایجاد مزاحمت کردند.