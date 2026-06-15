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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی، خواستار افزایش نظارت دهیاران و شوراها بر ساختوسازها، حفظ بیتالمال و توجه به برنامههای فرهنگی و اجتماعی در روستاها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز در نشست هماندیشی دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی، بر نقش مهم مدیریت محلی در پیشگیری از تخلفات، حفظ حقوق عمومی و صیانت از اراضی ملی تأکید کرد.
دهقان با اشاره به مسئولیت دهیاران و شوراهای اسلامی در حفاظت از منابع و سرمایههای عمومی اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی، مستثنیات قانونی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از مهمترین موضوعاتی است که باید با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی به عنوان نزدیکترین مسئولان به مردم، نقش مؤثری در شناسایی و گزارش بهموقع تخلفات دارند و میتوانند در پیشگیری از بسیاری از آسیبها و تخلفات مؤثر باشند.
دادستان مهریز همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر ساختوسازها در روستاها تأکید کرد و گفت: هرگونه تخلف ساختمانی باید در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح اعلام شود تا از گسترش تخلفات و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
دهقان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت کاهش آسیبهای اجتماعی در روستاها اشاره کرد و افزود: مدیریت روستاها نباید تنها به اجرای طرحهای عمرانی محدود شود، بلکه توجه به برنامههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت جوانان نیز از وظایف مهم دهیاران و شوراهای اسلامی است.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در تمامی تصمیمگیریها اظهار داشت: دقت در تصویب مصوبات شوراها، نظارت بر نحوه هزینهکرد اعتبارات، حفظ بیتالمال و ترجیح منافع عمومی بر هرگونه ملاحظه شخصی و گروهی باید همواره مدنظر مسئولان محلی باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز در پایان خاطرنشان کرد: دادستانی با جدیت بر اجرای قانون، حفظ حقوق عمومی و صیانت از بیتالمال نظارت خواهد داشت و در این مسیر از همکاری و مشارکت دهیاران و شوراهای اسلامی بهره خواهد گرفت.