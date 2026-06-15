همزمان با نزدیک شدن به ماه محرم، هیأت‌ها، تکایا و مساجد استان مرکزی با سیاه‌پوش کردن و آماده‌سازی فضا‌های مذهبی، خود را برای برگزاری آیین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دلدادگان مکتب عاشورایی و عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) در آستانه ماه محرم، با برپایی تکایا، حسینیه‌ها و مجالس عزاداری، خود را برای برگزاری آیین‌های سوگواری آماده کرده‌اند.

مردم استان مرکزی نیز همزمان با نزدیک شدن به ماه خون و قیام، با سیاه‌پوش کردن مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، معابر و خیابان‌ها، فضای شهر را برای استقبال از ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مهیا می‌کنند.

دسته‌جات و هیأت‌های عزاداری در نقاط مختلف استان نیز برنامه‌ریزی‌های لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری ماه محرم انجام داده و آماده حضور در آیین‌های سوگواری هستند.