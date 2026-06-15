همزمان با فرارسیدن ماه محرم و آغاز موسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، همایش استانی «پرچمداران بصیرت» با حضور علما، مداحان، شاعران آئینی، مسئولان هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی در شهرستان بیجار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با آغاز ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، همایش استانی «پرچمداران بصیرت» با هدف تبیین رسالت هیئات مذهبی و تقویت فرهنگ عاشورایی در شهرستان بیجار برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در این همایش، خدمت در دستگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را نعمتی بزرگ و توفیقی الهی دانست و اظهار کرد: کسانی که در مسیر برگزاری مجالس اهل‌بیت (ع) گام برمی‌دارند باید قدر این فرصت ارزشمند را بدانند و با اخلاق، ادب و معرفت، زمینه جذب نسل جوان به محافل دینی و مذهبی را فراهم کنند.