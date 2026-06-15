به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: همزمان با اجرای احکام جدید مستمری بگیران در سال ۱۴۰۵، مرحله نهایی متناسب‌سازی حقوق مشمولان نیز مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرایی شده است.

سید حسین ساداتی با تشریح جزئیات افزایش مستمری‌ها و اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ افزود: افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، مصوبه شورای عالی کار و توافق صورت گرفته با کانون عالی بازنشستگان انجام شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، مستمری حداقل‌بگیران با رشد ۶۰ درصدی به ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال رسیده و مستمری سایر سطوح نیز ۴۵ درصد به‌علاوه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال افزایش یافته است.

ساداتی با اشاره به اجرای مرحله پایانی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: سال ۱۴۰۵ آخرین مرحله اجرای متناسب‌سازی موضوع برنامه هفتم پیشرفت کشور است که پس از اجرای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز در سال جاری اجرایی شده است.

وی افزود: متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان به یک میزان نیست و براساس سوابق بیمه‌پردازی، میزان مستمری زمان برقراری و نسبت آن به حداقل دستمزد همان سال محاسبه می‌شود؛ از این رو مبالغ پرداختی میان افراد مختلف متفاوت خواهد بود.

وی با بیان اینکه حذف مبلغ «حفظ قدرت خرید» ناشی از نبود مجوز قانونی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ است، بیان کرد: این پرداخت در سال ۱۴۰۳ به صورت موقت با هدف حمایت از برخی مستمری‌بگیران برقرار شده بود و استمرار آن نیازمند پیش‌بینی قانونی جدید بود که در بودجه سال جاری لحاظ نشده است.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی همچنین تأکید کرد: کمک‌هزینه مسکن و معیشت بازنشستگان همچنان برقرار است و مطابق ضوابط به مشمولان پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به جمعیت گسترده مستمری‌ بگیران استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱۹ هزار و ۶۵۱ نفر مستمری‌ بگیر اصلی و ۲۵۳ هزار و ۹۹۱ افراد تبعی تحت پوشش تأمین اجتماعی خراسان رضوی قرار دارند که در مجموع جمعیتی بالغ بر ۵۷۳ هزار و ۶۴۲ نفر را شامل می‌شود.

ساداتی با توصیه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای استفاده از خدمات غیرحضوری گفت: دریافت فیش و احکام حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی و اپلیکیشن «تأمین من» امکان‌پذیر است و نیازی به مراجعه حضوری به شعب وجود ندارد. همچنین افراد در صورت وجود هرگونه ابهام یا اعتراض می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۲۰ و یا تماس با شماره ۱۴۲۰ موضوع را پیگیری کنند.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی تلاش کرده با وجود محدودیت منابع موضوع افزایش مستمری‌ها را در چارچوب قوانین و مصوبات موجود اجرا کند تا بخشی از فشار‌های معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کاهش یابد.