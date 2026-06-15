معاون وزارت نیرو در بازدید از طرح های اقدام ملی پردیس، بر تسریع در روند تأمین انشعابات آب و برق تأکید کرد و از اجرای فوری اقدامات لازم برای تحویل واحد‌های آماده به متقاضیان خبر داد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌های مسکن، از پروژه‌های طرح اقدام ملی شهر جدید پردیس بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید انجام شد، موضوع تأمین انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز به‌ عنوان اولویت اصلی برای تحویل واحدها مورد بحث قرار گرفت.

با توجه به آماده‌سازی بخش زیادی از واحدها، معاون وزارت نیرو برای تسریع در نصب انشعابات قول مساعد داد.

در همین راستا، مقرر شد عملیات‌های باقی‌مانده در طرح «سازه کاران ایلام» حداکثر تا دو هفته آینده به پایان برسد تا امکان برقراری انشعابات فراهم شود.

همچنین برنامه‌ریزی لازم برای تکمیل آماده‌سازی سایت‌های دیگر جهت اتصال به شبکه خدمات زیربنایی صورت گرفت.

این همکاری مشترک میان وزارت نیرو و شرکت عمران پردیس در راستای پاسخ به مطالبات متقاضیان و تسریع در روند سکونت انجام می‌شود.

انتظار می‌رود با رفع موانع موجود، تحویل واحدهای مسکونی به مالکین در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

تلاش برای تکمیل زیرساخت‌ها در سایر طرح های طرح اقدام ملی نیز در دستور کار قرار گرفته است.