مروری بر خبرهای ورزشی بیست و پنجم خردادماه استان قزوین
از دعوت مهران برخورداری به اردوی تیم ملی تکواندو تا مسابقات شطرنج رده های سنی قهرمانی کشور را در بسته خبر ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
«مهران برخورداری» ملیپوش شایسته و پرافتخار تکواندوی استان قزوین، با دعوت کادر فنی تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران به اردوی آمادهسازی تیم ملی جهت حضور در بازیهای آسیایی ناگویا دعوت شد.
بر اساس اعلام فدراسیون تکواندو، دور جدید تمرینات تیم ملی در بخش آقایان از روز سهشنبه ۲۶ خردادماه آغاز میشود و مهران برخورداری در جمع نفرات دعوت شده از سوی پیام خانلرخانی، سرمربی تیم ملی، حضور خواهد داشت.
گفتنی است تیم ملی تکواندو کشورمان علاوه بر برنامهریزی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا، شرکت در جام جهانی و تورنمنت آزاد کره جنوبی را نیز در دستور کار خود دارد.
قزوین میزبان مسابقات شطرنج قهرمانی دختران و پسران کشور میشود
شهر قزوین از ۲۵ تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵، به مدت یک هفته پذیرای نخبگان شطرنج کشور در ردههای سنی ۸ تا ۱۸ سال است.
این رویداد ورزشی که تحت عناوین «جام فرشتگان میناب» و «جام خلیج فارس» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار میشود، فرصتی برای رقابت استعدادهای جوان شطرنج ایران فراهم کرده است.
گلبالیست های استان در اردوی تیم ملی
محمد مهدی زارعی و مجید فلاح به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
اردوی ملی پوشان تا بیست و نهم خرداد درتهران پیگیری می شود.
تیم ملی خود را برای بازی های آسیایی ناگویا چین آماده می کند.
ادامه درخشش لژیونر استان در لیگ تنیس روی میز کشور ترکیه
حمیدرضا طاهرخانی لژیونر موفق استان که هفته گذشته در ترکیب تیم فنرباغچه قهرمان لیگ برتر تنیس روی میز ترکیه شده بود در ترکیش کاپ، این کشور، در جام حذفی هم عنوان قهرمانی را کسب کرد.
طاهرخانی طی سال های گذشته هم قهرمان لیگ برتر و ترکیش کاپ کشور ترکیه به همراه تیم های فنرباغچه و شهرداری استانبول شده بود.