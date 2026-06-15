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ادامه جلسات نظارتی کمیسیون‌های مجلس

نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی با حضور در بانک مرکزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان تامین اجتماعی از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و اقدامان این سازمان‌ها در شرایط جنگی قرار گرفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۱۷:۱۳
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برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون‌های مجلس ، نظارت مجلس
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