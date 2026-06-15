نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی با حضور در بانک مرکزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان تامین اجتماعی از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و اقدامان این سازمان‌ها در شرایط جنگی قرار گرفتند.