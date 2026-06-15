به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرکل استاندارد گیلان به همراه تیم‌های تخصصی اعزامی از دفتر مرکزی حراست و دفتر بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات سازمان ملی استاندارد ایران، از انبار‌های گمرک بندرانزلی بازدید کرد.

مهدی محمدی در این بازدید افزود: نحوه بازرسی و فرآیند نمونه‌برداری از محموله‌های کالا‌های اساسی مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اجرای دقیق ضوابط و الزامات استاندارد در کنترل و پایش این کالا‌ها تأکید شد.