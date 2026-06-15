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مدیرکل استاندارد گیلان از انبارهای گمرک بندرانزلی با هدف نظارت بر سلامت کالاهای اساسی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرکل استاندارد گیلان به همراه تیمهای تخصصی اعزامی از دفتر مرکزی حراست و دفتر بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات سازمان ملی استاندارد ایران، از انبارهای گمرک بندرانزلی بازدید کرد.
مهدی محمدی در این بازدید افزود: نحوه بازرسی و فرآیند نمونهبرداری از محمولههای کالاهای اساسی مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اجرای دقیق ضوابط و الزامات استاندارد در کنترل و پایش این کالاها تأکید شد.