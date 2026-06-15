به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی، فرماندار اراک با بیان اینکه نظارت‌ها بر عملکرد نانوایی‌ها تشدید شده است، گفت: کیفیت نان باید در سطح قابل قبول باشد و برخی نانوایی‌ها حق کم‌فروشی ندارند.

وی با هشدار به نانوایانی که اقدام به قاچاق آرد می‌کنند افزود: ناظری ویژه با حکم قضایی از سوی دادستان، مأمور رصد نانوایی‌ها و دامداری‌ها شده و در صورت مشاهده هرگونه انتقال غیرقانونی آرد به دامداری‌ها، برای واحد متخلف پرونده تشکیل و آن واحد تعطیل خواهد شد.

فرماندار اراک با اشاره به فعالیت حدود ۵۰۰ نانوایی در شهرستان گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ نانوایی مورد بازرسی و رصد قرار گرفته‌اند که در بررسی‌ها، وضعیت پخت در بسیاری از آن‌ها قابل قبول نبوده است و برای متخلفان پرونده تشکیل و جریمه صادر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات نانوایی‌ها، از فعالان این صنف خواست با رعایت ضوابط قانونی و بهبود کیفیت پخت، در جهت جلب رضایت مردم تلاش کنند.