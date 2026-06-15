تیمهای قهرمان دانشگاه آزاد تجلیل شدند
آئین تجلیل از تیمهای قهرمان ورزشی دانشگاه آزاد با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
در این مراسم احمد دنیامالی وزیر ورزش، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، شماری از روسای فدراسیونها و ورزشکاران زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم امیرعباس لشکری رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهمیت ورزش در دانشگاه گفت: در زمان جنگ اجازه ندادیم که ورزش داشگاه آزاد تعطیل شود و در لیگهای مختلف موفقیت زیادی کسب کردیم. ما یک موسسه آموزشی هستیم که در بخشهای مختلف به ویژه ورزش تاثیرگذاریم.
وی گفت: باشگاه زیر نظر دانشگاه آزاد در ۲۲ رشته المپیکی فعالیت دارد و متوسط سرانه فضای ورزشی این دانشگاه نسبت به دانشجویان شاغل در دانشگاه بیش از یک متر مربع است.
بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد از دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی گفت: امیدوارم دانشگاه آزاد با توسعه ورزش بتواند افتخارات بیشتری برای ایران عزیز کسب کند تا پرچم ایران همیشه در جهان در اهتزاز باشد. ورزشکاران به تمام دنیا فهماندند که ما میتوانیم و دانشگاه آزاد به دنبال آن است تا ایران قوی با ورزش قوی تبدیل کند. ما در آستانه جهش علمی دوم کشور هستیم.
رئیس دانشگاه آزاد گفت: ورزش عرصه اقتدار کشور است و نباید به چشم تفریح و مدال آوری به آن نگاه شود. در ورزش، قهرمان درسهای زیادی میآموزد. ورزش قهرمانی در دانشگاه یعنی پیوند علم و عمل؛ آنچه که قهرمانان ما در میادین بزرگ خلق کردند، معنای واقعی علم و عمل است.