معاون فرهنگی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) از برگزاری آیین‌های سوگواری دهه اول محرم در این حرم مطهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس حجت‌الاسلام میرشکاری گفت: بر اساس این برنامه، هر روز از ساعت ۵ تا ۷ صبح مراسم قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی و عزاداری در دارالعباده برگزار می‌شود.

همچنین از ۲۶ خرداد تا دوم تیرماه، حزب‌خوانی قرآن از ساعت ۷:۱۵ تا ۸:۱۵ صبح در همین مکان برپا خواهد بود.

ویژه‌برنامه «رادیو حرم» هر روز در دو نوبت صبح (۱۰ تا ۱۱:۱۵) و عصر (۱۷ تا ۱۸:۳۰) پخش می‌شود و پیش از اذان ظهر، تفسیر سوره فتح و سخنرانی مذهبی در دارالعباده برگزار می شود و پس از نماز جماعت ظهر و عصر، عزاداری تا ساعت ۱۳:۱۵ ادامه دارد.

در برنامه‌های عصرگاهی، از ساعت ۱۸:۴۰ تا ۱۹:۱۰ تفسیر سوره فتح در حرم حضرت سیدمیرمحمد (ع) برگزار می‌شود و پس از نماز مغرب و عشا، مراسم سخنرانی و عزاداری در شبستان امام خمینی (ره) تا ساعت ۲۱:۳۰ ادامه خواهد داشت.

برای تاسوعا و عاشورا، مراسم ویژه‌ای از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ در شبستان امام خمینی (ره) با قرائت زیارت عاشورا ، سخنرانی و عزاداری تدارک دیده شده است.

همچنین آیین «شیرخوارگان حسینی » جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۷ صبح در شبستان امام خمینی این حرم مطهر برگزار می‌شود.