همزمان با فرارسیدن ماه محرم، مردم یزد، با سیاه‌پوش کردن معابر، برافراشتن پرچم‌های «یا حسین» و آماده‌سازی حسینیه‌ها، خود را برای برگزاری باشکوه آیین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، با آغاز ماه محرم، ماه شور و شعور حسینی، کوچه‌ها، خیابان‌ها، حسینیه‌ها و مساجد در سراسر منطقه سیاه‌پوش شده و پرچم‌های مزین به نام مبارک حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بر سردر اماکن و معابر به اهتزاز درآمده است.در آستانه برگزاری مراسم عزاداری، مردم مؤمن و ولایت‌مدار، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، با شور و اشتیاق در حال آماده‌سازی حسینیه‌ها، هیئت‌های مذهبی و تکایا هستند تا بار دیگر نوای «یا حسین» در جای‌جای شهر طنین‌انداز شود.

عزاداران حسینی نیز با مشارکت خودجوش و از سر عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع)، مقدمات برگزاری دسته‌های عزاداری و آیین‌های سوگواری را فراهم کرده‌اند تا حماسه ماندگار عاشورا و فرهنگ ایثار، آزادگی و ظلم‌ستیزی را زنده نگه دارند.

مراسم عزاداری دهه نخست محرم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی برگزار خواهد شد و عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) با برپایی آیین‌های سنتی و مذهبی، ارادت خود را به ساحت سالار شهیدان ابراز خواهند کرد.