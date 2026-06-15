حجت‌الاسلام مسلم هوشنگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: ویژه برنامه عزاداری سیدالشهدا (ع) از شامگاه امروز دوشنبه بیست و پنجم خردادماه ۱۴۰۵ تا جمعه بیست و نهم هر شب ساعت ۲۰:۰۰ در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود. این مراسم با قرائت زیارت امین‌الله، سخنرانی و مرثیه‌سرایی همراه است.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی ادامه داد: ویژه برنامه‌های عزاداری و بیان معارف حسینی با عنوان شکوه حماسه حسینی شامل سخنرانی، قرائت ادعیه و زیارات، مرثیه سرایی و عزاداری از بیست و ششم خردادماه تا چهارم تیرماه ۱۴۰۵، هر روز پس از اقامه نماز ظهر و عصر و نیز نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر امام رضا (ع) برپا می‌شود.

هوشنگی اظهار کرد: حسینیه قاسم بن الحسن (ع) نیز عنوان ویژه برنامه عزاداری نوجوانان است که با حضور ۱۰ هیئت نوجوان، عصر هر روز قبل از نماز مغرب در مدرسه میرزا جعفر برپا می‌شود.

وی افزود: زیارت عاشورا در دهه اول محرم هر روز قبل از نماز مغرب و عشا در صحن انقلاب اسلامی خوانده می‌شود. همچنین ویژه برنامه حسینیه ایران محفل روضه یادبود قائد شهید امت و شهدای ایران طی این دهه، هر روز ساعت ۷ صبح با حضور خدمه کشیک‌های هشت گانه در مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی با دعوت از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی برای حضور در این محافل معنوی، تأکید کرد: بهره‌گیری از فرصت ماه محرم و تبیین پیام‌های نهضت عاشورا، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این برنامه‌ها در حرم مطهر رضوی است.