به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر پری میرشفیعی، مدیر گروه بیماری‌های مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: کودکان، سالمندان و مادران باردار بیشتر در معرض عوارض پرخطر گرمازدگی قرار دارند.

وی افزود: سرخ شدن و التهاب پوست، ضعف و بی‌حالی، سردرد شدید و کاهش هوشیاری از علائم گرمازدگی شدید است که در صورت مشاهده باید اقدامات اولیه به سرعت انجام شود.

به گفته این متخصص، خنک کردن تدریجی بدن، نوشاندن جرعه‌جرعه آب و در صورت نیاز تماس با اورژانس یا انتقال فرد به مراکز درمانی از اقدامات ضروری در مواجهه با گرمازدگی است.

دکتر میرشفیعی تأکید کرد: با رعایت نکاتی مانند پوشیدن لباس‌های روشن و گشاد، پرهیز از قرار گرفتن زیر تابش مستقیم آفتاب، استفاده از کرم ضدآفتاب، کلاه و عینک آفتابی و همچنین نوشیدن مکرر آب خنک و مصرف میوه و سبزیجات می‌توان از بروز گرمازدگی پیشگیری کرد.