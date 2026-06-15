پس از بیش از دو دهه بلاتکلیفی و پیگیری مستمر صنعتگران، فرماندار یزد از آغاز روند رفع مشکلات شهرک نساجی خبر داد و گفت: واگذاری اسناد مالکیت، بهسازی زیرساخت‌ها و پرداخت تسهیلات نوسازی ماشین‌آلات تا پایان امسال در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مشکلات شهرک نساجی یزد که بیش از ۲۳ سال گریبان‌گیر واحد‌های تولیدی این شهرک بوده، همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنعت نساجی استان یزد است.صدور سند مالکیت اراضی، آسفالت و روشنایی معابر، تأمین آب، تعریض جاده دسترسی و پرداخت تسهیلات برای نوسازی ماشین‌آلات از مهم‌ترین مطالبات نساجان این شهرک به شمار می‌رود.

فرماندار یزد در پیگیری روند رفع این مشکلات، از تعیین تکلیف بخش عمده‌ای از مطالبات تا پایان سال جاری خبر داد.آقایی فرماندار یزد، گفت: با پیگیری‌ها، از طریق اداره کل راه و شهرسازی، به‌زودی اسناد مالکیت اراضی شهرک به مالکان واگذار خواهد شد.وی افزود: اجرای عملیات آسفالت و تأمین روشنایی معابر نیز در دستور کار قرار گرفته و مراحل اجرایی آن در حال اجرا است.

فرماندار یزد همچنین با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، استاندار و معاون عمرانی استانداری اظهار کرد: تعریض جاده دسترسی به شهرک نساجی نیز تا پایان امسال صورت خواهد گرفت. آقایی درباره حمایت از واحد‌های تولیدی نیز گفت: با هماهنگی‌ها با بانک‌ها، واحد‌هایی که برای نوسازی ماشین‌آلات نیازمند تسهیلات هستند، پس از معرفی از سوی اتحادیه نساجان و تأیید فرمانداری، از تسهیلات بانکی بهره‌مند خواهند شد.