برگزاری دهمین جشنواره جایزه ملی ایثار برگزاری دهمین جشنواره جایزه ملی ایثار برگزاری دهمین جشنواره جایزه ملی ایثار برگزاری دهمین جشنواره جایزه ملی ایثار برگزاری دهمین جشنواره جایزه ملی ایثار برگزاری دهمین جشنواره جایزه ملی ایثار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی «جایزه ملی ایثار»، با حضور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، اساتید و نخبگان جامعه ایثارگری، محمدضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، عباس سروش، رئیس دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

این جشنواره با هدف زمینه‌سازی برای اعتلای همه‌جانبه دانشجویان شاهد و ایثارگر، شناسایی و تجلیل از دانشجویان سرآمد در عرصه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و همچنین ایجاد پویایی و افزایش انگیزه در رقابت‌های تحصیلی این گروه از دانشجویان برگزار شد.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، در برگزاری این رویداد ملی همکاری داشتند.