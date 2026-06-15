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بیش از ۸۰۰ بانوی مبلغ حوزوی در ماه محرم با محوریت جهاد تبیین فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران استان گفت: با توجه به ضرورتهای تمدنی عصر حاضر، جامعه مبلغان حوزههای علمیه خواهران استان با عزمی راسخ و رویکردی پویا، آمادگی خود را برای یک حضور جریانساز در ماه محرم اعلام کردهاند.
راضیه شکرانی افزود: این مبلغان با حضور در مساجد، حسینیهها، مواکب و محافل خانگی، افزون بر تعظیم شعائر حسینی، به تحلیل دقیق و تبیین ابعاد نبرد جبهه حق در برابر جریان صهیونیستی - آمریکایی خواهند پرداخت تا حقیقتی روشن از تقابل میان مستضعفان و مستکبران را فراروی مخاطبان قرار دهند
وی با اشاره به اهمیت تبلیغ نوین، فضای مجازی و رسانه را عرصهای دیگر برای کنشگری این مبلغان دانست و ادامه داد: بانوان طلبه با تکیه بر تولیدات چندرسانهای از جمله پاد پخش (پادکست)، اینفوگرافیک و محتوای دوزبانه، به تولید دانش و بینش در حوزه جبهه مقاومت پرداخته و با پاسخگویی به شبهه ها، پیام حیاتبخش معارف دینی را به مخاطبان بینالمللی نیز منتقل خواهند کرد.
شکرانی با اشاره به شهادت قائد شهید عظیمالشأن انقلاب گفت:یکی از محوریترین بسترهای تبلیغی امسال، تبیین سبک زندگی و سیره مجاهدانه امام شهید عزیز والامقام در قالب اجرای «طرح قصه آقا» است.
وی افزود: این برنامه شامل ۳۷ روایت تصویری مستند از زندگی ایشان است که مبلغان با رویکردی روایی و تأثیرگذار، سیره عملی این شهید سرافراز را به عنوان الگویی روشن برای جهاد تبیین پیشروی مخاطبان ترسیم خواهند کرد.
حوزه علمیه اصفهان با سابقه چند صد ساله در تاریخ تشیع هماکنون به پرورش طلاب تا سطح چهار (بالاترین سطح حوزه) میپردازد و حوزه علمیه خواهران استان زیر نظر حوزه علمیه قم مشغول به فعالیت است.