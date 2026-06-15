به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیر عامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان ـ نطنز ـ اصفهان گفت:این ایستگاه‌های کنترل سرعت در محور‌های اصفهان به کاشان، کاشان به اصفهان و نطنز به اصفهان در مدت سه روز و با هزینه پنج میلیارد ریال ساخته شد.

نوید زندی افزود: ایستگاه‌های کنترل سرعت محور اصفهان به کاشان در کیلومتر ۱۵۰ محدوده روستای خرمدشت، محور کاشان به اصفهان کیلومتر ۸۰ جنب پل سلیمانی و محور نطنز به اصفهان در گردنه نیه کیلومتر ۴۵ احداث شد.

وی هدف از احداث این ایستگاه‌ها را کنترل بیشتر و بهتر تردد خودروها، کاهش سرعت و تخلفات رانندگی با افزایش نظارت پلیس راه و آسایش و رفاه بیشتر نیرو‌های پلیس راه در محور آزادراهی دانست و ادامه داد: کاهش تصادف و برقراری نظم ترافیکی در محور‌های ارتباطی از عوامل موثر نقش پلیس راه در تامین امنیت جاده‌ها و امنیت پایدار در محور‌های ارتباطی استان است.

زندی ایجاد آرامش و امنیت در جاده‌های استان را در با تعامل راهداری و پلیس راه تاکید کرد و گفت: این آرامش و امنیت علاوه بر نقش بسیار مهم در توسعه حمل و نقل جاده‌ای دارد.

وی با بیان اینکه پویانگاشتار یا موشن‌گرافیک سفر جاده‌ای ایمن در آزادراه به همت شرکت ساخت و نگهداری این آزادراه با همکاری پلیس راه استان تولید شده است، افزود: بررسی کامل وضعیت فنی خودرو پیش از حرکت، استعلام شرایط جاده‌ها از سامانه ۱۴۱، بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان، ۱۵ دقیقه استراحت به ازای هر دو ساعت رانندگی، رعایت سرعت مجاز و احتیاط ویژه در ۳۰ کیلومتری ورودی شهر‌ها از جمله موضوع‌های آموزشی در این موشن گرافیک است.