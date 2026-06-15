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مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با هدف توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و اجرایی در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و بافتهای ارزشمند کشور، تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، تفاهمنامه همکاری مشترک میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با حضور رؤسای دو مجموعه و جمعی از مدیران و کارشناسان به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی طرفین برای ارتقای کیفیت طرح های مرتبط با میراث فرهنگی و حفاظت از بناهای تاریخی کشور منعقد شده است.
تهیه دستورالعمل انتخاب مصالح ساختمانی در مرمت ابنیه تاریخی، بررسی روشهای نگهداری خطوط و ایستگاههای راهآهن تاریخی و تدوین الگوی ساختمانهای خشتی مهندسی در بافتهای تاریخی از مهمترین محورهای همکاری مشترک است.
همچنین شناسایی و پایش فنی فرونشست زمین در بناهای تاریخی، بازنگری ضوابط بافتهای فرسوده و تاریخی، ارزیابی ساختمانهای عمومی آسیبدیده و توسعه همکاریهای آزمایشگاهی و آموزشی از دیگر مفاد این تفاهمنامه به شمار میرود.
برگزاری کارگاههای تخصصی، سمینارهای مشترک و تبادل دانش فنی و پژوهشی میان دو مجموعه نیز در چارچوب این همکاری دنبال خواهد شد.