مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با هدف توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و بافت‌های ارزشمند کشور، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با حضور رؤسای دو مجموعه و جمعی از مدیران و کارشناسان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی طرفین برای ارتقای کیفیت طرح های مرتبط با میراث فرهنگی و حفاظت از بناهای تاریخی کشور منعقد شده است.

تهیه دستورالعمل انتخاب مصالح ساختمانی در مرمت ابنیه تاریخی، بررسی روش‌های نگهداری خطوط و ایستگاه‌های راه‌آهن تاریخی و تدوین الگوی ساختمان‌های خشتی مهندسی در بافت‌های تاریخی از مهم‌ترین محورهای همکاری مشترک است.

همچنین شناسایی و پایش فنی فرونشست زمین در بناهای تاریخی، بازنگری ضوابط بافت‌های فرسوده و تاریخی، ارزیابی ساختمان‌های عمومی آسیب‌دیده و توسعه همکاری‌های آزمایشگاهی و آموزشی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

برگزاری کارگاه‌های تخصصی، سمینارهای مشترک و تبادل دانش فنی و پژوهشی میان دو مجموعه نیز در چارچوب این همکاری دنبال خواهد شد.