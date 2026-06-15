مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از شناسایی و متلاشی شدن دو مرکز جدید استخراج رمزارز در مرودشت و شیراز خبر داد و گفت از ابتدای امسال ۳۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در شیراز جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اعلام این خبر گفت: در ادامه اجرای طرح سراسری «مهتاب» برای مقابله با مصارف غیرمجاز برق، عملیات ضربتی جدیدی با همکاری حراست و نیرو‌های انتظامی در دو نقطه استان فارس انجام شد. در این عملیات، ۸ دستگاه ماینر در مرودشت و ۳۵ دستگاه در حوزه امور پنج شیراز کشف و ضبط شد.

احمدرضا خسروی افزود: با رصد دقیق شبکه، تاکنون ۲۰ مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز شناسایی شده و مجموع دستگاه‌های جمع‌آوری‌شده به ۳۲۹ دستگاه رسیده است.

وی با هشدار نسبت به عواقب این فعالیت‌ها افزود: استخراج غیرمجاز رمزارز فشار سنگینی به شبکه برق وارد می‌کند و باعث ناپایداری شبکه، خاموشی‌های ناخواسته و آسیب به تجهیزات برقی شهروندان می‌شود.

محمد حضرتی، مدیر لوازم اندازه‌گیری برق شیراز نیز بر اهمیت گزارش‌های مردمی در شناسایی متخلفان تأکید کرد و گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ مراکز مشکوک را گزارش دهند.