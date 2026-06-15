معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از انتشار اطلس مخاطرات زمین‌شناسی ایران تا پیش از پایان نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این اطلس در اختیار عموم و دستگاه‌های مرتبط قرار خواهد گرفت.

رضا شهبازی در مصاحبه با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما افزود: اطلس مخاطرات زمین‌شناسی ایران با هدف شناسایی و پایش مخاطرات طبیعی کشور تهیه شده است تا زمینه پیشگیری از بحران‌های احتمالی و افزایش آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی را فراهم کند.

وی افزود: این اطلس شامل پنج لایه اصلی مخاطرات زمین‌شناسی از جمله نقشه‌های فرونشست زمین، گرد و غبار، سیل و زمین‌لرزه است و اطلاعات جامعی را در زمینه تهدید‌های طبیعی کشور ارائه می‌دهد.

معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به سابقه بیش از ۶۷ سال فعالیت این سازمان گفت: تهیه و تدوین این اطلس بر پایه داده‌ها و مطالعات گسترده سازمان انجام شده و برای نخستین بار به‌عنوان یک اطلس ملی در سال ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد.

شهبازی تصریح کرد: این اطلس می‌تواند به‌عنوان مرجعی مهم در حوزه مدیریت بحران، اجرای طرح‌های عمرانی، آمایش سرزمین، حفاظت از محیط زیست و سایر برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.