پخش زنده
امروز: -
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از استقرار ۱۰ درصد کلینیکهای مرجع گیاهپزشکی کشور در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران در حاشیه مراسم افتتاح طرح پل دسترسی به مزارع روستای سرلنگا بخش مرکزی شهرستان عباسآباد از استقرار ۱۰ درصد کلینیکهای مرجع گیاهپزشکی کشور در استان خبر داد.
حمید نادریان با اشاره به افزایش ظرفیت ارائه خدمات تخصصی به صادرکنندگان گفت: امسال چهار کلینیک جدید گیاهپزشکی در سطح استان راهاندازی شده که دو واحد از آنها درغرب مازندران مستقر هستند. همچنین هفته آینده یکی از کلینیکهای گیاهپزشکی مرجع کشور در یکی از شهرستانهای استان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: توسعه این مراکز زمینه ارائه خدمات تخصصیتر به صادرکنندگان را فراهم میکند تا محصولات کشاورزی استان مطابق با استانداردها و پروتکلهای سختگیرانه کشورهای هدف از نظر سلامت و کیفیت مورد ارزیابی قرار گیرند و بازارهای صادراتی حفظ شوند.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه درحال حاضر ۱۵ کلینیک گیاهپزشکی در استان فعالیت دارند تصریح کرد: ازاین تعداد ۹ کلینیک به عنوان مراکز قرنطینه و مرجع کشوری مشغول ارائه خدمات هستند.
وی ادامه داد: این کلینیکها علاوه بر پایش و رصد آفات و بیماریهای گیاهی به عنوان بازوی اجرایی مدیریت حفظ نباتات در انجام امور قرنطینهای و کنترل محصولات صادراتی نقش مؤثری ایفا میکنند تا محصولات صادراتی استان عاری از هرگونه آفت، بیماری و عوامل قرنطینهای باشند و فرآیند صادرات بدون مشکل انجام شود.
نادریان با اشاره به جایگاه مازندران درحوزه گیاهپزشکی کشورخاطرنشان کرد: حدود ۱۰ درصد کلینیکهای مرجع گیاهپزشکی کشور در استان مازندران مستقر هستند که این ظرفیت یکی از افتخارات بخش کشاورزی استان به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباسآباد هم از افتتاح طرح پل دسترسی به مزارع در روستای سرلنگا بخش مرکزی این شهرستان به مناسبت هفته جهادکشاورزی خبر داد.
پودی با بیان اینکه ۳۵ بهرهبردار در۳۵ هکتارازاراضی کشاورزی ازپل دسترسی به مزارع بهرهمند میشوند افزود: عرض پل ۵متر و ارتفاع آن ۲ و نیم متر میباشد که با تأمین اعتباراستانی بیش ازیک میلیارد تومان احداث شد.