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تیم استان فارس با کسب سه نشان طلا و یک نقره در جشنواره ورزشی روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی «حرکت و برکت» عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: این جشنواره به میزبانی استان اصفهان برگزار شد و در پایان، استان فارس مقام اول تیمی را کسب کرد. اصفهان دوم شد و خوزستان در جایگاه سوم ایستاد.
در بخش انفرادی، علیاصغر ملکمکان در رشته دالپلان مردان و رضا ملکمکان در رشته کورنهول مردان هر دو از فارس به نشان طلا رسیدند.
در بخش بانوان نیز سارینا احمدی در رشته دالپلان مقام اول را کسب کرد و زهرا موحدیان در رشته دوز حرکتی به نشان نقره دست یافت.