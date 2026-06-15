نشست پایش عملکرد برنامه هفتم پبشرفت در شرکت عمران شهر‌های جدید با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، نماینده سازمان برنامه و بودجه و مدیران مرتبط برگزار و آخرین وضعیت اجرای مأموریت‌ها و تکالیف این شرکت بررسی شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه پایش و بررسی عملکرد برنامه اجرایی برنامه هفتم، در شرکت عمران شهرهای جدید با حضور اعضای هیأت مدیره، نماینده سازمان برنامه و بودجه و مدیران ذی‌ربط برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای تکالیف و مأموریت‌های محوله به شرکت عمران شهرهای جدید در چارچوب برنامه هفتم مورد ارزیابی قرار گرفت.

بررسی روند تأمین و تولید مسکن، توسعه زیرساخت‌های شهری، آماده‌سازی اراضی، جذب سرمایه‌گذاری و میزان تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه از مهم‌ترین محورهای این جلسه بود.

مدیران و مسئولان حاضر همچنین گزارش‌هایی از میزان پیشرفت شاخص‌های عملکردی، چالش‌های اجرایی و موانع موجود ارائه کردند.

در ادامه، راهکارهای لازم برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و تحقق تکالیف قانونی پیش‌بینی شده در حوزه مسکن و شهرهای جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حاضران بر ضرورت تقویت هماهنگی میان بخش‌های اجرایی، پایش مستمر عملکرد و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه تأکید کردند.

در پایان مقرر شد فرآیندهای نظارتی و ارزیابی عملکرد با جدیت بیشتری دنبال شده و اقدامات لازم برای رفع موانع و تحقق کامل اهداف توسعه شهرهای جدید در دستور کار قرار گیرد.