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جستوجوی نیروهای امدادی برای یافتن مرد ۵۵ ساله میاندوآبی که در زرینهرود غرق شده بود، با کشف پیکر وی پس از ساعتها تلاش بیوقفه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سامان محمدی، افزود: پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر مشاهده فردی در حاشیه زرینهرود و احتمال غرقشدگی، تیمهای عملیاتی این سازمان با هماهنگی مقام انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.
او با بیان اینکه عملیات جستوجو به دلیل تاریکی هوا و شرایط نامساعد با دشواریهایی همراه بود، افزود: نیروهای امدادی در شب حادثه به پایش حاشیههای رودخانه پرداختند و عملیات غواصی و جستوجوی تخصصی در بستر رودخانه به صبح روز بعد موکول شد.
محمدی تصریح کرد: با از سرگیری عملیات در روشنایی روز و تلاش مستمر دو تیم امدادی، سرانجام پیکر بیجان این مرد ۵۵ ساله از آب خارج و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.
مدیرعامل آتشنشانی میاندوآب در پایان با هشدار به شهروندان، تأکید کرد: با توجه به خطرات بالقوه، از تمامی همشهریان تقاضا داریم از شنا در مناطق غیرمجاز و نزدیک شدن به حاشیه رودخانهها بهویژه در ساعات تاریکی که دید کافی وجود ندارد، جداً خودداری کرده و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.
گفتنی است رودخانه زرینهرود با ۳۰۰ کیلومتر طول و عبور از چندین شهرستان، بهعنوان بزرگترین تأمینکننده آب دریاچه ارومیه شناخته میشود که در مسیر خود از شهرستان میاندوآب در جنوب آذربایجان غربی نیز میگذرد.