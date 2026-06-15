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معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با تشریح رویکرد جدید این نهاد برای حمایت از نخبگان شاهد و ایثارگر، گفت: با تدبیر معاون رئیسجمهور، برنامهها به سمت اثرگذاری عمیق و همافزایی راهبردی با دستگاههای آموزشی برای تعالیِ نخبگان جامعه ایثارگری حرکت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ یعقوب سلیمانی، در دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار که با حضور نخبگان دانشجویی شاهد و ایثارگر در سالن مولانای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، بر نقش بیبدیل جامعه ایثارگری در جهاد علمی کشور تأکید کرد.
سلیمانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای میدان علم که در جنگ با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، تصریح کرد: امروز مفتخریم که دهمین دوره این جشنواره، با نام و یاد شهدای مظلوم دانشمند مزین شده است. شهدا، اسوههای بیبدیل ایثار و مقاومت هستند و اگر جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته در برابر تمامی هجمهها و تنگناها، مقتدرانه و مستحکم ایستاده، ثمره مستقیم حماسه و ازخودگذشتگی همین عزیزان است.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد با اشاره به سیاستهای کلان مدیریتی در این نهاد اظهار داشت: با تدبیر و تأکید معاون محترم رئیسجمهور، رویکرد ما در برگزاری چنین رویدادهایی، گذار از فعالیتهای صرفاً شکلی به سمت برنامههای اثرمحور است. ما به دنبال تربیت کادر لایق، کارآمد و انقلابی هستیم و در این مسیر، همافزایی با وزارتخانههای علوم و آموزشوپرورش و نمایندگیهای ولیفقیه، راهبرد اصلی ما برای تعالی برنامههاست.
سلیمانی با ارائه آماری از ظرفیتهای علمی جامعه ایثارگری افزود: بر اساس پایشهای صورت گرفته، قریب به ۱۱ هزار نخبه از خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر در عرصههای علمی کشور در حال فعالیت هستند. این جامعه نه تنها در حوزه ایثار و شهادت الگوست، بلکه از نبوغ و توانمندی خاصی در حوزه علم و فناوری برخوردار است و باید به عنوان کانون ترویج فرهنگ جهاد علمی به آن نگریست.
وی حملات دشمن به مراکز علمی و دانشمندان را نشانه هراس استکبار از پیشرفت ایران دانست و گفت: دشمنان در جنگی ناجوانمردانه، مراکز علمی ما را مورد هدف قرار دادند، اما فرزندان این مرزوبوم در تداوم مسیر شهدای عزیز، با روحیهای انقلابی در عرصههای علم و دانش میدرخشند.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی همهجانبه و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، تنها مسیر عبور از چالشهاست. ما با تمام توان از جامعه نخبگانی حمایت خواهیم کرد تا در کنار ترویج فرهنگ ایثار، در عرصه تمدنسازی علمی نیز پیشران باشیم.
در بخش پایانی این مراسم، با هدف تکریم مجاهدتهای علمی و پژوهشی، از برگزیدگان دهمین جشنواره «جایزه ملی ایثار» در بخشهای مختلف تجلیل به عمل آمد. بر این اساس، در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محمدرضا مهدیپور، اکرم عزتیفرد، محمدمهدی دریسی، امیرحسین محمدی، زهرا سادات منظری، سید ارمیا موسویمحمدی، نادیا قربانیان، ندا نیکبخت ثانی کاخکی، عاطفه جنت علیپور، محمد امین بقائی بارجینی، سولماز لاله زاری، کامل زارعی، علیرضا اسلامینژاد، لیلا مسعودی یکتا، متین ملکیان شهرضا و محمدصادق خلیلیان تقدیر شد.
همچنین در عرصه آموزش و پرورش، سیده الیسا هاشمی، ثمین قربانی، روژینا بیگی، رونیا بیگی، فاطمه شجاعیان، صبا سادات الحسینی، مطهره قاسمی، سوین معینی، تسنیم وحدت و محیا قاسمی به عنوان برگزیدگان ملی معرفی شدند. در بخش نخبگان وزارت علوم نیز از سید یاسر اشرفی، رقیه اصغرزاده، آزاده عمادی اندانی، مهران جلیلی، علی حیدری، مبینا محمدی، رضا محمودی، لیلا کاوسی قافی، مجتبی اسفندیاری صالح، مریم مجد رحیمآبادی، علی زاهدی، زهرا باعزم و پیمان قلندری تجلیل به عمل آمد.
در ادامه، از برگزیدگان دانشگاه آزاد اسلامی شامل رضا احمدی، رضا روشنپور، زهرا سادات مرتضوی، زینب جوکار، محمد خالصی حقیقی، مریم رنجبر، مصطفی مهدوی آکردی، نسیم معجز، هادی زیبنده، محمدآشنا عباسمنش، محدثه محمدی، فرید کیانی اسکویی، فائزه سنجابی، طیبه مهرانپور، سمیه مراد نژادی، اسکندر احمدی، یاسین سرواهرابی، حسین توکلیان، امیرحسین اوجاقلو، احمد میرزامحمدی، امید بهمنیاری، مسعود رضایی و محمد آخوندی تقدیر شد. در پایان نیز از برگزیدگان حوزه علمیه شامل اسدالله کریمی، ابوذر حیدری، محمدجواد عنایتی، علیرضا عنایتی و محمدصادق کاظمی تجلیل شد تا بدینسان از تمامی نامآوران شاهد و ایثارگر که در مسیر تعالی علمی کشور گام برمیدارند، قدردانی گردد.