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آیین سنتی و مذهبی «عشورِ مسلم» پس از ۱۰ شب برگزاری مراسم عزاداری در ۱۲ محله تاریخی شهر عقدا به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین سنتی و مذهبی «عشورِ مسلم» که هر سال در ۱۰ شب پایانی ماه ذیالحجه در شهر تاریخی عقدا برگزار میشود، امسال نیز با حضور گسترده مردم و برپایی مجالس روضهخوانی در ۱۲ محله قدیمی این شهر به پایان رسید.این آیین به یاد حضرت مسلم بن عقیل (ع)، نخستین سفیر و فرستاده امام حسین (ع) به کوفه برگزار میشود. مردم عقدا با الهام از مظلومیت حضرت مسلم (ع) و به یاد کشیده شدن پیکر مطهر و بیسر آن حضرت در کوچههای کوفه پس از شهادت، هر ساله در ۱۰ روز پایانی ماه ذیالحجه مجالس عزاداری و سوگواری برپا میکنند.
واژه «عشور» از ریشه «عشر» به معنای «ده» گرفته شده و اشاره به برگزاری این مراسم در ۱۰ روز پایانی ماه ذیالحجه دارد.
آیین «عشورِ مسلم» یکی از کهنترین سنتهای مذهبی مردم عقداست که با شماره ثبت ۱۱۷۴ در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده و از میراث ارزشمند آیینی استان یزد به شمار میرود.
با پایان این مراسم، مردم مؤمن و ولایتمدار عقدا خود را برای آغاز عزاداریهای دهه نخست ماه محرم و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آماده میکنند.