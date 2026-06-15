به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آیین پاسداشت هفته صنایع دستی و رونمایی این گواهی با تأکید بر نقش راهبردی صنایع‌دستی در تقویت هویت فرهنگی، اشتغال و اقتصاد ملی، از آغاز برنامه‌ای جامع برای تحول در زنجیره تولید، بازاریابی و صادرات صنایع‌دستی خبر داد.

سید رضا صالحی امیری افزود: صنایع‌دستی در اصفهان درهم‌تنیدگی عمیقی با هویت، معیشت، اشتغال، فرهنگ و سبک زندگی ایرانی دارد و از این منظر یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های راهبردی کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس تکالیف برنامه هفتم، کشور در مسیر جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی قرار گرفته است و اصفهان یکی از مهم‌ترین مقاصد این راهبرد ملی محسوب می‌شود. توسعه گردشگری به‌طور مستقیم موجب رونق صنایع‌دستی، افزایش فروش تولیدات هنرمندان و تقویت اقتصاد خانواده‌ها خواهد شد.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان

وی همچنین از گسترش حمایت‌های مالی از هنرمندان صنایع‌دستی و اعطای تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به فعالان صنایع دستی و گردشگری خبر داد و افزود: با تفویض اختیار به استاندار اصفهان، شرایط بهره‌مندی هنرمندان و خانواده‌های فعال در صنایع‌دستی و گردشگری از تسهیلات و حمایت‌های دولتی تسهیل می‌شود تا زمینه رشد تولید و اشتغال بیش از گذشته فراهم شود.

علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در آیین با اشاره به گسترش حمایت‌های مالی از فعالان صنایع‌دستی، از پرداخت تسهیلات به ۲۱ هزار پرونده در این حوزه خبر داد و گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، پارسال به‌عنوان دستگاه اجرایی برتر کشور در جذب منابع تبصره و حمایت از اشتغال، به‌ویژه اشتغال بانوان، شناخته شد.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم با یادآوری دوران مسئولیت خود در شهرداری اصفهان و کسب دو عنوان بین‌المللی شهر خلاق و شهر جهانی صنایع‌دستی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ افزود: این عناوین بین‌المللی چیزی به اصفهان اضافه نکرد، بلکه این اصفهان بود که با پیشینه تاریخی، معماری فاخر، میدان تاریخی امام، بازار قیصریه و مساجد کم‌نظیر خود به این عناوین اعتبار و هویت بخشید.

همچنین در سفر حدود چهار ساعته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به اصفهان، پنجمین هتل پنج ستاره استان اصفهان به نام آیریک با ۶ همت هزینه در اصفهان به بهره برداری رسید.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افتتاح این هتل را نماد آغاز فصل تازه‌ای از سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری کشور دانست و گفت: آغاز نخستین روز‌های پس از این نبرد تحمیلی را از اصفهان انتخاب کردیم؛ چراکه اصفهان نه‌تنها قلب تپنده فرهنگ و هویت ایران، بلکه موتور محرک توسعه ملی و مقصد آینده گردشگری منطقه است.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی استان افزود: اصفهان امروز از مدیرانی توانمند، دلسوز و آینده‌نگر برخوردار است و با تداوم همدلی میان دولت، مدیریت شهری، بخش‌خصوصی و مردم، آینده‌ای روشن در انتظار این استان خواهد بود.