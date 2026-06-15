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دومین نمایشگاه توانمندیهای زنان روستایی در لنگرود گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس جهاد کشاورزی لنگرود، از آغاز به کار دومین نمایشگاه تخصصی توانمندیهای زنان روستایی این شهرستان خبر داد.
هادی امیدپور با تأکید بر نقش کلیدی بانوان در اقتصاد خانواده و روستا، گفت: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، ایجاد بستری مناسب برای معرفی و عرضه توانمندیهای بانوان روستایی، معرفی محصولات ارگانیک و صنایع دستی منطقه و همچنین کمک به بازاریابی و فروش مستقیم محصولات تولیدی آنان است.
وی در ادامه افزود: در این نمایشگاه مجموعهای از محصولات متنوع کشاورزی، صنایع دستی و فرآوردههای دامی که حاصل تلاش زنان کارآفرین روستاهای لنگرود است عرضه میشود.
علاقهمندان میتوانند تا تاریخ ۲۷ خردادماه، از ساعت ۹ الی ۲۰ به محوطه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنگرود مراجعه کنند.