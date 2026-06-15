رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس از آغاز فعالیت بیش از ۵۰۰ موکب در شیراز خبر داد و گفت: این موکب‌ها تا سیزدهم تیرماه به صورت شبانه‌روزی به عزاداران حسینی خدمت‌رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس حجت‌الاسلام ولدان در گردهمایی موکب‌داران فعال جنگ تحمیلی سوم که در حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) برگزار شد، اظهار کرد: امسال استقبال از ماه محرم با شهادت جمعی از هموطنان، بیش از صد روز زودتر آغاز شد.

در این مدت موکب‌داران از میدان‌داری مردم در میادین و خیابان‌ها به صورت خودجوش و مردمی پذیرایی می‌کردند.

وی افزود: با آغاز ماه محرم، بیش از ۵۰۰ موکب کوچک و بزرگ در محلات، میادین و خیابان‌های شیراز به صورت شبانه‌روزی فعال شده‌اند و تا سیزدهم تیرماه، سالروز خاک‌سپاری رهبر شهیدان، به عزاداری و فعالیت ادامه خواهند داد.