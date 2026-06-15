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مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور و افزایش همگرایی اجتماعی، برنامههای محرم در میادین شهری و با حضور گسترده هیئات مذهبی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام عرب انصاری،افزود: دهه اول محرم پرشورترین و ماندگارترین ایام سال برای ملت ایران است و جامعه ایرانی همواره با روحیهای اجتماعی، آیینهای دینی را بهصورت جمعی و پرشور برگزار میکند.
وی با بیان اینکه شرایط امسال با سالهای گذشته متفاوت است، افزود: در پی جنگ تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، همگرایی، وحدت و انسجام مردم در سطحی کمنظیر شکل گرفته و همین مسئله بر برنامههای ایام محرم نیز تأثیر گذاشته است.
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: درباره شیوه برگزاری مراسمها این بحث مطرح بود که آیینها همچون گذشته در مساجد و هیئات برگزار شود یا در میادین شهری؛ اما با توجه به تجربه بیش از صد شب گذشته و استقبال مردمی، تصمیم بر این شد که حضور مردم در میادین حفظ شود تا این حضور، نماد وحدت و انسجام اجتماعی باشد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، برنامههای عزاداری با مشارکت هیئات مذهبی در میادین شهری برگزار خواهد شد و ذاکران و مداحان اهلبیت (ع) در این برنامهها حضور خواهند داشت. همچنین برخی از مداحان شناختهشده نیز برنامههای خود را در همین میادین اجرا خواهند کرد.
حجتالاسلام عرب انصاری افزود: محور اصلی برنامههای دهه اول محرم، عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) و بزرگداشت شهدای دانشمند، فرماندهان شهید و مردم شهید خواهد بود که بهصورت سنتی و مورد علاقه مردم برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی در این زمینه، گفت: تاکنون جلساتی با مسئولان و فعالان میادین برگزار شده و نشستهایی نیز با حضور روحانیون، اساتید دانشگاه و مسئولان دستگاههای مختلف از جمله وزارت امور خارجه و بخشهای نظامی در حال برگزاری است تا هماهنگی و ارتقای کیفیت برنامهها دنبال شود.
مشاور نماینده ولیفقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر شهدا در روزهای پایانی محرم خبر داد و گفت: این برنامهها با نظارت ستادهای مربوط و با مشارکت دستگاههای مختلف و گروههای مردمی برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام عرب انصاری در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این برنامهریزیها، تقویت رضایت عمومی، افزایش انسجام اجتماعی و ثبت یک حضور باشکوه مردمی در آیینهای محرم و مراسمهای مرتبط با شهدا است و در ادامه نیز برنامههای تکمیلی در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهد شد.