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نماینده ولیفقیه در استان کردستان در دیدار با خانواده شهید والامقام علی منتشلو در بخش دلبران شهرستان قروه، خانوادههای شهدا را پرچمداران ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و بر ضرورت تکریم و پاسداشت مقام آنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجتالاسلاموالمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولیفقیه در استان کردستان، در دیدار با خانواده شهید والامقام علی منتشلو در بخش دلبران شهرستان قروه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: عزت، امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری شهدا و ایستادگی خانوادههای معظم آنان است و تکریم این خانوادهها ادای دین به ارزشهای والای ایثار و شهادت به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش اثرگذار خانوادههای شهدا در حفظ و انتقال آرمانهای انقلاب اسلامی افزود: خانوادههای شهدا با صبر، استقامت و پایداری خود، مسیر ارزشهای انقلاب اسلامی را تداوم بخشیدهاند و همواره پرچمداران ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری در جامعه بودهاند.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و تبیین سیره آنان برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: فرهنگ ایثار و شهادت سرمایهای ارزشمند برای جامعه اسلامی است که باید به نسلهای آینده منتقل شود.
در ادامه این دیدار، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نیز با تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانوادههای آنان اظهار کرد: صبر و بزرگواری خانوادههای شهدا الگویی ارزشمند برای جامعه است و فرهنگ ایثار و شهادت به واسطه همین فداکاریها زنده، پویا و ماندگار مانده است.
در پایان این دیدار، هدیهای از سوی نماینده حضرت آیتالله سیستانی در استان کردستان به همسر شهید علی منتشلو تقدیم شد.