شرکت عمران شهر جدید پردیس با برگزاری نشست مشترک با مسئولان آتش‌نشانی و سازندگان طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، روند اخذ تأییدیه‌های ایمنی و صدور پایان‌کار واحد‌های مسکونی حمایتی را در دستور کار ویژه قرار داد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، نشست تخصصی بررسی الزامات آتش‌نشانی طرح های مسکن حمایتی شهر جدید پردیس با حضور مدیران شرکت عمران پردیس، مسئولان سازمان آتش‌نشانی و انبوه‌سازان برگزار شد.

در این جلسه، آخرین ضوابط و مقررات ایمنی ساختمان‌ها و الزامات لازم برای دریافت تأییدیه‌های آتش‌نشانی مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان حاضر با اشاره به تغییر و به‌روزرسانی استانداردهای ایمنی در سال‌های اخیر، بر ضرورت رفع مغایرت‌های موجود در برخی پروژه‌ها تأکید کردند.

بررسی چالش‌های اجرایی، معرفی راهکارهای اصلاحی و تبیین ظرفیت‌های قانونی مرتبط با طرح های در حال ساخت از دیگر محورهای این نشست بود.

همچنین ضوابط ویژه ساختمان‌های بلندمرتبه و میان‌مرتبه و نحوه انطباق طرح ها با استانداردهای جدید برای سازندگان تشریح شد.

در بخش دیگری از جلسه، کارشناسان آتش‌نشانی و حقوقی به پرسش‌های تخصصی انبوه‌سازان درباره روند اخذ تأییدیه‌ها و پایان‌کار پاسخ دادند.

سرپرست شرکت عمران پردیس بر ضرورت اجرای کامل الزامات ایمنی توسط تمامی سازندگان طرح های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

وی با اشاره به ساخت حدود ۸۷ هزار واحد مسکن حمایتی در پردیس، تسریع در دریافت تأییدیه‌های لازم را از پیش‌نیازهای بهره‌برداری و تحویل نهایی واحدها دانست.

در پایان مقرر شد سازندگانی که طرح های خود را تکمیل کرده‌اند، در اسرع وقت نسبت به اخذ تأییدیه‌های قانونی و دریافت پایان‌کار از شهرداری پردیس اقدام کنند.