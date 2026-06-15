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در آستانه ماه محرمالحرام، اجتماع بزرگ برخط مبلّغات حوزههای علمیه خواهران با عنوان «آفتاب در مصاف» و با محوریت «رسالت بانوان طلبه در جبهه مقاومت» فردا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه ماه محرمالحرام ۱۴۴۸ هجری قمری، اجتماع بزرگ برخط مبلّغات حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور با عنوان «آفتاب در مصاف» برگزار میشود.
این رویداد به همت اداره کل شبکهسازی و راهبری تبلیغی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و معاونت فرهنگی ـ تبلیغی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان همدان برگزار خواهد شد و با محوریت «رسالت بانوان طلبه در جبهه مقاومت» برنامهریزی شده است.
در این اجتماع، خانم طالبی، معاون فرهنگی ـ تبلیغی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران کشور، به ایراد سخن خواهد پرداخت.
این برنامه روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ بهصورت برخط برگزار میشود و نشانی این نشست http://live.whc.ir/farhangi است.