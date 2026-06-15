در ادامه طرح‌های سخت‌گیرانه برای عبور از پیک بار تابستانی، برق ۲۲۸ اداره و بانک در آذربایجان‌غربی به دلیل بی‌توجهی به الزامات مدیریت مصرف و عدم رعایت سقف تعیین‌شده، در ۲۴ ساعت گذشته قطع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: پایش لحظه‌ای و هوشمند مصرف برق دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد و در شبانه‌روز گذشته با انجام بیش از یک هزار مورد کنترل میدانی، ۲۲۸ مشترک اداری که تذکرات قبلی را نادیده گرفته بودند، مشمول اعمال محدودیت شدند.

طاهر کیامهر، افزود: این اقدام قاطع، کاهش ۱.۲ مگاواتی بار مصرفی شبکه را در پی داشت که گامی موثر برای حفظ پایداری جریان برق در دوره اوج مصرف تابستان محسوب می‌شود.

او با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف برق در بخش اداری یک تکلیف قانونی است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی ملزم به تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری در ساعات غیراداری و رعایت سقف مجاز مصرف هستند. پایش‌ها به صورت مستمر و روزانه تداوم خواهد داشت و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

شایان ذکر است شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با مدیریت بیش از ۱.۵ میلیون مشترک، بخش‌های مختلفی را تحت پوشش دارد. طبق آمارهای موجود، با وجود اینکه مشترکان خانگی ۸۰ درصد کل مشترکین را شامل شده و ۳۹ درصد از مصرف را به خود اختصاص داده‌اند، سهم بخش‌های تولیدی و کشاورزی نیز در الگوی مصرف استان چشمگیر است؛ به‌طوری‌که بخش صنعت با هفت هزار و ۸۹ مشترک، نقش مهمی در اقتصاد انرژی استان ایفا می‌کند.