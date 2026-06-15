همه حجاج مازندرانی پس از به جای آوردن اعمال حج تمتع، به وطن بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همه حجاج مازندرانی در قالب ۱۰ کاروان پس از به جای آوردن اعمال حج تمتع، به وطن بازگشتند.

مدیر حج و زیارت مازندران گفت: عملیات بازگشت یک هزار و ۶۲۲ زائر مازندرانی و عوامل کاروان‌های استان از ۲۱ خرداد ماه از طریق فرودگاه گرگان انجام شد.

عباس اسماعیلی با بیان اینکه بازگشت حجاج مازندرانی به وطن، به مدت چهار روز ادامه داشت، افزود: حجاج مازندرانی از فرودگاه جده به فرودگاه گرگان پرواز کردند و سپس به زادگاهشان بازگشتند.

او ادامه داد: حجاج مازندرانی با توجه به اجرای طرح توسعه فرودگاه ساری؛ امسال از فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد عازم سرزمین وحی شدند و برای رفاه بیشتر زائران، بازگشت آنان از فرودگاه گرگان برنامه‌ریزی شد.

مدیرحج و زیارت مازندران گفت: برای تسهیل انتقال زائران هماهنگی با فرودگاه گرگان و پیش‌بینی ناوگان اتوبوسرانی برای انتقال حجاج از گرگان به شهر‌های مختلف مازندران اندیشیده شد.