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همه حجاج مازندرانی پس از به جای آوردن اعمال حج تمتع، به وطن بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همه حجاج مازندرانی در قالب ۱۰ کاروان پس از به جای آوردن اعمال حج تمتع، به وطن بازگشتند.
مدیر حج و زیارت مازندران گفت: عملیات بازگشت یک هزار و ۶۲۲ زائر مازندرانی و عوامل کاروانهای استان از ۲۱ خرداد ماه از طریق فرودگاه گرگان انجام شد.
عباس اسماعیلی با بیان اینکه بازگشت حجاج مازندرانی به وطن، به مدت چهار روز ادامه داشت، افزود: حجاج مازندرانی از فرودگاه جده به فرودگاه گرگان پرواز کردند و سپس به زادگاهشان بازگشتند.
او ادامه داد: حجاج مازندرانی با توجه به اجرای طرح توسعه فرودگاه ساری؛ امسال از فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد عازم سرزمین وحی شدند و برای رفاه بیشتر زائران، بازگشت آنان از فرودگاه گرگان برنامهریزی شد.
مدیرحج و زیارت مازندران گفت: برای تسهیل انتقال زائران هماهنگی با فرودگاه گرگان و پیشبینی ناوگان اتوبوسرانی برای انتقال حجاج از گرگان به شهرهای مختلف مازندران اندیشیده شد.