۲ ملی پوش تیم ملی فوتسال، با عقد قرارداد رسمی به تیم گیتی پسند اصفهان پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ قائم‌مقام باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند اصفهان گفت: ابوالفضل افضلی، ملی‌پوش فصل گذشته تیم پالایش نفت اصفهان، با عقد قرارداد ۲ ساله به تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان پیوست.

محمدحسین عراقی‌زاده افزود: افضلی که در پست راس به میدان می‌رود، سابقه حضور در تیم‌های زندی بتن کلاردشت، آلومینیوم اراک، سن‌ایچ ساوه و شهروند ساری را نیز در کارنامه خود دارد.

وی ادامه داد: این باشگاه به دنبال حضور پرقدرت در لیگ فوتسال مردان سالجاری و رقابت‌های آسیا است و در همین راستا علی اکرمی دیگر ملی پوش فوتسال ایران پس از توافق با مدیران باشگاه، قرارداد خود را تمدید کرد.

عراقی زاده گفت: علی اکرمی که در پست فلنک چپ فصل گذشته به جمع بازیکنان گیتی پسند اضافه شده است، با عملکرد مؤثر خود یکی از مهره‌های مورد اعتماد کادر فنی است.

تیم فوتسال مردان گیتی‌پسند اصفهان تاکنون هفت بار به مقام قهرمانی و هفت بار به مقام نایب قهرمانی در لیگ برتر فوتسال ایران دست یافته است. این تیم در سال ۱۳۹۰ قهرمان لیگ فوتسال قهرمانان آسیا شد.