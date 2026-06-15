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سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: پس از امضای توافق در روز جمعه اجرای مقدمات برگزاری انتخابات شوراها را آغاز خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مرتضی محمودی دربارهی وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بر اساس مصوبهی شعام انتخابات به دو ماه بعد از اعلام رسمی پایان جنگ توسط شورای عالی امنیت ملی موکول شده است. اگر روز جمعه توافق نهایی امضا شود، ما مقدمات برگزاری انتخابات را آغاز خواهیم کرد.
وی همچنین با اشاره به عزم حاکمیت برای برگزاری انتخابات در اسرع وقت افزود: در جلسات مشترک با هیئت مرکزی ستاد انتخابات کشور به این جمعبندی رسیدهایم که انتخابات باید هرچه سریعتر برگزار شود تا در روند برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری تداخل یا اختلالی ایجاد نشود. بر همین اساس، پیشنهاد ما به وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی این است که با توجه به شرایط کنونی کشور، انتخابات در اواخر تابستان برگزار شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به تعیین زمان دقیق انتخابات گفت: هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و منتظر نظر و اعلام شورای عالی امنیت ملی هستیم تا تکلیف زمانبندی انتخابات بهصورت رسمی مشخص شود.